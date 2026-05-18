Pflichtaufgabe erfüllt! Arsenal vor Titelgewinn

Kai Havertz lässt den FC Arsenal mehr denn je von der ersten englischen Meisterschaft seit 2004 träumen: Die Gunners gewannen am Montagabend gegen den FC Burnley dank eines Treffers des Deutschen mit 1:0 (1:0) und haben nun glänzende Aussichten, sich zum Champion zu krönen.

Schon am späten Dienstagabend könnte es soweit sein: Gewinnt Verfolger Manchester City nicht beim AFC Bournemouth (um 20.30 Uhr live auf Sky – streame mit Sky X), ist Arsenal der Titel in der Premier League bei noch einem ausstehenden Spiel rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Havertz trifft – und fliegt fast vom Platz

Havertz (37.) sorgte mit seinem Kopfballballtor für den Sieg gegen das bereits als Absteiger feststehende Burnley um den deutschen Torhüter Max Weiß. Bei einem Spiel mehr haben die Nordlondoner nun fünf Punkte Vorsprung auf City. Am letzten Spieltag ist das Team von Trainer Mikel Arteta am Sonntag bei Crystal Palace zu Gast (17.00 Uhr), City empfängt zeitgleich Aston Villa.

Arsenal dominierte die Partie gegen Burnley von Beginn an, agierte dabei jedoch zunächst nervös. In der Endphase der ersten Hälfte stand Havertz nach einer Ecke von Bukayo Saka dann genau richtig. Auch nach der Pause blieben die Gastgeber spielbestimmend.

Nach 67 Minuten hatte Havertz Glück, nicht mit Rot vom Platz gehen zu müssen – der 26-Jährige traf Gegenspieler Lesley Ugochukwu von hinten an der Wade, doch trotz VAR-Check blieb es bei Gelb. Arsenal drängte weiter auf das zweite Tor, Burnley hielt dagegen.

(Red.)

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