Neymar in Brasiliens WM-Kader

Der Superstar ist zurück: Neymar hat es in das brasilianische Aufgebot für die anstehende Fußball-WM geschafft.

Nach fast drei Jahren Abwesenheit gehört der Angreifer vom FC Santos zum 26-köpfigen Kader von Nationaltrainer Carlo Ancelotti für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

Die Berufung des 34 Jahre alten Rekordtorschützen (79 Tore in 128 Länderspielen) war monatelang das größte Fragezeichen vor der Nominierung beim fünfmaligen Weltmeister im Rahmen einer Gala am Montag in Rio de Janeiro. Als Neymars Nominierung verkündet wurde, setzte lauter Jubel ein.

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Auch Endrick dabei

Seit einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 hat der frühere Barca- und PSG-Stürmer nicht mehr für Brasilien gespielt. Im Angriff kann Ancelotti außerdem auf Real-Madrid-Star Vinicius Júnior, den Lyon-Youngster Endrick (19) und Barcelonas Raphinha zurückgreifen, der nach einer Oberschenkelblessur zurückkehrt. Auch der frühere Bundesliga-Profi Matheus Cunha ist dabei.

Bei der WM trifft die Selecao in der Vorrundengruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti. Die brasilianischen Fans warten seit dem Titelgewinn 2002 beim WM-Turnier in Südkorea und Japan durch einen 2:0-Sieg im Endspiel von Yokohama gegen Deutschland auf den sechsten WM-Triumph der Südamerikaner.

(SID)

Bild: Imago