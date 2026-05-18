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Neigt sich die Ära Guardiola bei ManCity dem Ende zu?
Premier League

Guardiola hört offenbar bei ManCity auf

Neigt sich die Ära Guardiola bei ManCity dem Ende zu?

Englischen Medienberichten zufolge wird der 55-Jährige den Premier-League-Klub zum Saisonende verlassen. Auch über Nachfolger wird schon spekuliert.

Startrainer Pep Guardiola steht nach übereinstimmenden englischen Medienberichten der Daily MailBBC und The Athletic zufolge vor dem Rücktritt als Coach von Manchester City. Demnach wird der Spanier den englischen Klub zum Saisonende verlassen.

Der Premier-League-Verein hat zudem bereits begonnen, seine Sponsoren über den Abschied zu informieren. Es wäre das Ende einer erfolgreichen Ära bei den Skyblues. Guardiola hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2027.

“Ich glaube, dass er gehen wird“ – eine Einschätzung der Guardiola-Situation

Wer folgt auf Guardiola?

Auch über Nachfolger wird schon spekuliert. Als aussichtsreichster Kandidat gilt der frühere Chelsea-Coach Enzo Maresca, der unter Guardiola schon Co-Trainer war.

Der 55-jährige Guardiola war 2016 vom FC Bayern zu City gewechselt. Mit Manchester gewann er unter anderem sechsmal die Meisterschaft. Höhepunkt der gemeinsamen Zeit von Guardiola und ManCity war die Saison 2022/23, in der der Verein nicht nur Meister wurde, sondern obendrein den FA Cup und erstmals die lang ersehnte Champions League gewann.

Meisterschaft noch möglich

Am vergangenen Wochenende holte Guardiola seinen dritten FA-Cup-Titel durch einen 1:0-Erfolg im Finale gegen den FC Chelsea. Es war bereits die zweite Trophäe der Saison, nachdem Manchester auch schon im Ligapokal triumphiert hatte. Zudem hat City im Zweikampf mit dem FC Arsenal weiter die Chance auf die siebte Meisterschaft unter Guardiola. In der Champions League war dieses Mal schon im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation.

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(dpa/Red.)

Bild: Imago