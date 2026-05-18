Guardiola hört offenbar bei ManCity auf
Neigt sich die Ära Guardiola bei ManCity dem Ende zu?
Englischen Medienberichten zufolge wird der 55-Jährige den Premier-League-Klub zum Saisonende verlassen. Auch über Nachfolger wird schon spekuliert.
Startrainer Pep Guardiola steht nach übereinstimmenden englischen Medienberichten der Daily Mail, BBC und The Athletic zufolge vor dem Rücktritt als Coach von Manchester City. Demnach wird der Spanier den englischen Klub zum Saisonende verlassen.
Der Premier-League-Verein hat zudem bereits begonnen, seine Sponsoren über den Abschied zu informieren. Es wäre das Ende einer erfolgreichen Ära bei den Skyblues. Guardiola hat in Manchester noch einen Vertrag bis 2027.