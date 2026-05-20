Schuster enttäuscht: „Spüre keine Zufriedenheit“

Nach der Niederlage im größten Spiel der Klubgeschichte konnte Trainer Julian Schuster den tollen Weg des SC Freiburg noch nicht so richtig würdigen.

„Für den Moment spüre ich keine Zufriedenheit. Wir haben ein Finale verloren, das überwiegt für den Moment und schmerzt sehr“, sagte Schuster bei RTL nach dem 0:3 (0:2) im Europa-League-Finale von Istanbul gegen Aston Villa.

Seiner Mannschaft sprach er dennoch ein Kompliment aus: „Wenn du 0:2 zurückliegst, kurz vor der Halbzeit die Tore bekommst, zeigt sich der wahre Charakter einer Mannschaft“, sagte Schuster weiter. Die zwei Traumtore kurz vor der Pause durch Youri Tielemans (41.) und Emiliano Buendia (45.+3) waren zu viel, Morgan Rogers (58.) besorgte die frühe Entscheidung. „Es war okay, wie sie das versucht haben“, lautete Schusters Resümee.

Mit etwas Abstand werde aber sicher jeder Einzelne auch den Weg zu schätzen wissen. „Es hat leider nicht gereicht. Mit ein paar Tagen Zeit werden wir das sicherlich reflektieren können, was wir geleistet und mit unseren Fans gemeinsam erreicht haben“, sagte Schuster: „Aber im Moment überwiegt die Trauer.“

Emery: „Jetzt sind wir die Protagonisten“

Weitere Reaktionen zum Fußball-Europa-League-Finale SC Freiburg – Aston Villa (0:3):

Unai Emery (Aston-Villa-Trainer): „Die Fans haben uns das ganze Jahr unterstützt, wir haben immer das Gefühl gehabt, dass sie voll dabei sind und wollten deshalb für sie unbedingt den Titel holen. 1982 hat Aston Villa das letzte Mal einen Europacup gewonnen. Jetzt sind wir die Protagonisten. Es braucht immer einen super Verein, tolle Fans und gute Spieler, um solche Erfolge feiern zu können.“

Youri Tielemans (Aston-Villa-Torschütze): „Wir haben alles gegeben und eine Spitzenleistung gezeigt. Wir hatten eine großartige Saison, und dass wir sie mit diesem Sieg krönen konnten, das ist einfach unglaublich. Es war eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Wie wir nach dem Saisonstart das Blatt gewendet haben, war großartig. Ein großes Lob an die Spieler, ein großes Lob an den Trainerstab. Wir haben einfach weitergearbeitet, weiter daran geglaubt und am Ende den Titel geholt.“

Morgan Rogers (Aston-Villa-Torschütze): „Es ist schwer in Worte zu fassen, wir haben so hart dafür gearbeitet. Wir wussten, dass wir noch ein Spiel hatten, in dem wir alles geben mussten, und wir alle haben es geschafft. Es ist ein großartiger Moment für die Fans und den Verein, wir werden in die Geschichte eingehen. Ich bin wirklich glücklich.“

Ollie Watkins (Aston-Villa-Stürmer): „Wahnsinn. So eine Leistung zu zeigen, war unglaublich. Wir hatten das Spiel wirklich im Griff und haben sie am Ende bestraft. Ich habe schon viele Endspiele gesehen, in denen Standardsituationen entscheidend waren. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, davon träumt man. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber am Ende haben wir uns durchgekämpft. Wir haben die Champions League und jetzt das hier, es ist etwas ganz Besonderes. Es ist unbeschreiblich.“

(SID/APA) / Artikelbild: Imago