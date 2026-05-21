Anfragen trotz Fußbruch: Erste Tabakovic-Entscheidung gefallen
Mit seinen 13 Toren in der zurückliegenden deutschen Bundesliga-Saison hatte Haris Tabakovic entscheidenden Anteil daran, dass Borussia Mönchengladbach trotz der insgesamt eher durchwachsenen Spielzeit nichts mit dem Abstieg zu tun hatte.
Der bosnische Ex-Austria-Stürmer war im vergangenen Sommer leihweise von der TSG Hoffenheim zu den „Fohlen“ gewechselt und machte insgesamt 35 Pflichtspiele für den BL-Klub.
Nach Sky Sport Informationen wird der 31-Jährige die Borussen nun definitiv im Sommer aber verlassen. Wo die Zukunft von Tabakovic liegt, ist dabei aber weiter offen, so hat der Angreifer gleich mehrere Anfragen. Sicher ist nur, dass er nicht für Gladbach spielen wird.
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Zunächst liegt der volle Fokus von Tabakovic aber auf der WM. Trotz seines Mittelfußbruchs, den der Bosnier konservativ behandeln lässt, um in den USA mitspielen zu können, reist der Stürmer mit nach Übersee und will dort unbedingt eine entscheidende Rolle einnehmen.
(sport.sky.de/Red.)
Beitragsbild: Imago.