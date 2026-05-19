Trotz Verletzung: Ex-Austria-Stürmer Tabakovic reist zur WM

Bosniens Haris Tabakovic meldet sich nach seiner Verletzung bei Instagram zu Wort.

„Ich möchte mich kurz zu den vielen Nachrichten und Gerüchten äußern, die aktuell kursieren: Mir geht es gut und ich danke jedem für die vielen Nachfragen und die Anteilnahme. Und ja – ich werde mit zur WM reisen und weiterhin Teil der Mannschaft sein. Wie der weitere Verlauf der Reha aussieht und wann ich einsatzfähig sein werde, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Aber ich werde auf jeden Fall dabei sein können“, lässt der Ex-Austria-Stürmer wissen.

Der Stürmer, der in der gerade abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit als Leihspieler von der TSG Hoffenheim für Borussia Mönchengladbach auflief, hatte sich im letzten Saisonspiel beim 4:0-Sieg ausgerechnet gegen die TSG bei einem Zweikampf mit Ozan Kabak verletzt.

Tabakovic erzielte 13 Saisontore

In 32 Spielen in der deutschen Bundesliga erzielte Tabakovic 13 Tore für die Fohlen. In der WM-Qualifikation schoss er für Bosnien im entscheidenden Playoff-Spiel gegen Italien den 1:1-Ausgleich, anschließend gewann Bosnien das Elfmeterschießen.

(sport.sky.de/Red.)

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