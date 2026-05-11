Bosnien-Trio von Sturm Graz nicht für WM nominiert

Enttäuschung für Jusuf Gazibegovic, Emir Karic und Arjan Malic: Das Spielertrio von Sturm Graz steht nicht im Aufgebot von Bosnien und Herzegowina für die Fußball-WM im Sommer.

Bosnien-Teamchef Sergej Barbarez gab am Montag seinen 26-Mann-Kader für die WM-Endrunde bekannt und verzichtete dabei auf die drei Akteure von Sturm Graz. Gazibegovic, Karic und Malic stehen nur auf Abruf bereit und könnten im Fall von Verletzungen nachrücken.

Linksverteidiger Karic hatte erst im vergangenen Jahr den Wechsel vom ÖFB zum bosnischen Verband vollzogen, um seine Chancen auf eine WM-Teilnahme zu erhöhen.

Wie Karic absolvierte auch Gazibegovic sein bislang letztes Länderspiel für Bosnien im vergangenen September in der WM-Qualifikation gegen Österreich. Auch für Malic reichte es nach einem durchwachsenen Frühjahr mit wenig Spielzeit nicht für eine Nominierung.

Alajbegovic einziger Bundesliga-Profi im Kader

Aus der ADMIRAL Bundesliga steht mit Salzburg-Youngster Kerim Alajbegovic somit nur ein Spieler im bosnischen WM-Aufgebot.

Angeführt wird dieses von Altstar Edin Dzeko, Stuttgart-Angreifer Ermedin Demirovic und dem in Kärnten aufgewachsenen Sassuolo-Verteidiger Tarik Muharemovic. Auch Ex-Austrianer Haris Tabakovic wurde von Teamchef Barbarez einberufen.

Neben dem Ex-Salzburger Amar Dedic und dem dritten Torhüter Ozman Hadzikic steht mit Ermin Mahmic noch ein weiterer gebürtiger Österreicher im Aufgebot.

Der Welser spielte in seiner Jugend für den LASK und Rapid, ehe er über Lafnitz bei Slovan Liberec in Tschechien landete. Für den ÖFB-Nachwuchs absolvierte Mahmic insgesamt sechs Länderspiele. Einen Einsatz im bosnischen Nationalteam hat der 21-Jährige bislang nicht vorzuweisen. Anfang Mai wechselte er fix vom ÖFB zum bosnischen Verband.

Bosnien startet am 12. Juni gegen Gastgeber Kanada ins WM-Turnier. Weitere Gegner in der Gruppe B sind die Schweiz (18.06.) und Katar (24.06.).

Bild: GEPA