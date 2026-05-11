Verlängerung & Verbleib? Leipzig-Trio vor Zukunftsentscheidungen

Ridle Baku steht bei RB Leipzig noch bis 2027 unter Vertrag.

Hinzu kommt die Option auf ein weiteres Jahr. Nach Sky Sport Infos winkt eine automatische Verlängerung. Die Option ist an 20 bis 25 Pflichtspieleinsätze in der kommenden Spielzeit gekoppelt. Das Arbeitspapier würde sich dann um ein weiteres Jahr verlängern. Dieses Szenario ist sehr realistisch.

Wende bei Gruda pro Leipzig?

Auf Wunsch von Brajan Gruda wurde seine bevorstehende Verabschiedung bei RB kurzfristig abgesagt. Der Spieler würde gern in Leipzig bleiben. Noch gibt es nach Sky Sport Infos allerdings keine Verhandlungen zwischen RB und Brighton. Eine Möglichkeit wäre eine Leihe samt Kaufpflicht.

Die Position hat derzeit aber keine Priorität, ein fester Transfer ist deshalb nicht budgetiert, wäre aber bei erheblichen Einnahmen möglich. Eine Leihe mit Verpflichtung oder Option ist aber das realistischere Szenario.

Sunderland zieht Option auf Geertruida nicht

Leihspieler Lutsharel Geertruida wird nicht in Sunderland bleiben. Wie Sky Sport exklusiv erfuhr, wird seine Kaufoption nicht gezogen. In Sunderland hat er keine Zukunft.

Der Spieler will weg – auch von RB Leipzig. Es gibt erste Anfragen. Geertruidas Ziel ist eine Top-fünf-Liga. Das Preisschild wird auf circa 20 Millionen Euro taxiert.

(sport.sky.de).

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