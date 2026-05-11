Hupende Autos, blau-rote Fahnen und Tausende jubelnde Fans: Der alte und neue spanische Fußballmeister FC Barcelona hat den Gewinn des 29. Liga-Titels mit einer großen Parade gefeiert.

Das Team von Trainer Hansi Flick zog auf einem offenen Bus durch die Straßen der katalanischen Metropole. Die Katalanen waren am Sonntag drei Spieltage vor Saisonende durch einen 2:0-Sieg im Clasico gegen Real Madrid vorzeitig Meister geworden.

„Mir geht es gut, danke“, rief Flick nach Medienberichten auf Fragen von Fans und Journalisten hinunter in die Menge. Sein Vater war wenige Stunden vor dem Match gegen den Erzrivalen Madrid in Deutschland gestorben. Die Stars um Lamine Yamal, Pedri, Raphinha & Co. sangen und tanzten indes ausgelassen, winkten der Menschenmenge zu und filmten mit ihren Handys unter dem Jubel von Zehntausenden, die die Straßen säumten.

Flick emotional: „Dieses Team ist wie eine Familie für mich“

Der Bus war gegen 17:30 Uhr am Camp Nou losgefahren. Die Route passierte viele der bekanntesten Orte Barcelonas. Entlang der Strecke hatten sich bereits Stunden vor Beginn der Parade unzählige Fans versammelt. Die Fiesta brachte den Verkehr am frühen Abend zeitweise zum Erliegen. Der Bus sollte erst spätabends nach rund vier bis fünf Stunden zum Stadion zurückkehren.

Yamal: „Fans sind immer bei uns“

Robert Lewandowski, der als Abgangskandidat gilt, saß über die gesamte Strecke freudestrahlend auf der Front des Busses und tat sich zusammen mit Torhüter Wojciech Szczesny als Anführer der Party-Gesellschaft hervor.

Die Parade führte am Tag nach dem 2:0 im Clasico gegen Real Madrid vom Camp Nou aus ins Stadzentrum, wo es Zwischenstopps am Platz Josep Tarradellas/Berlín, in Balmes/Gran Via und am Consell de Cent gab. Nach einem Rundkurs endete die Party-Tour nach mehr als vier Stunden wieder am Camp Nou. An der Strecke standen die Fans teilweise in Zehnerreihen, skandierten immer wieder „Campeones, Campeones“. Laut spanischer Medienberichte versammelten sich Hunderttausende Menschen für die Feier in der Stadt.

„Es ist unglaublich, die Fans sind immer bei uns“, sagte Yamal: „Man denkt, es ist ein Montag, man ist in Barcelona und die Leute haben Arbeit, aber sie sind immer hier bei uns.“ Frenkie de Jong schickte euphorisiert gleich eine Kampfansage in Richtung Fußball-Europa: „Diese Mannschaft ist sehr hungrig. Es gibt viele Titel, die wir gewinnen wollen, vor allem die Champions League steht noch aus, und wir werden alles geben, um das zu schaffen.“

(APA/SID).

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