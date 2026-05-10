Vor Clasico: Flick trauert um seinen Vater

Der deutsche Fußballtrainer Hansi Flick trauert um seinen gestorbenen Vater. Das teilte der FC Barcelona am Sonntag wenige Stunden vor dem Clasico gegen Real Madrid (21.00 Uhr) mit.

Spanische Medien berichteten, Flick wolle dennoch am Abend im Topspiel der spanischen Liga gegen Real an der Seitenlinie stehen. Barca liegt vor den ausstehenden vier Spielen elf Punkte vor dem Erzrivalen aus Madrid und kann mit einem Punktgewinn den Meistertitel perfekt machen.

Die Katalanen schrieben dazu auf X. „Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei.“ Auch die Madrilenen kondolierten. „Real Madrid, sein Präsident und sein Vorstand bedauern zutiefst den Tod des Vaters von Hansi Flick, dem Trainer des FC Barcelona. Real Madrid möchte seiner Familie und allen Angehörigen sein tiefstes Beileid aussprechen“, teilte Real mit.

Die „Königlichen“ müssen erwartungsgemäß auf ihren Stürmerstar Kylian Mbappe verzichten. Der französische Torjäger war nach seiner Oberschenkelverletzung erst vor wenigen Tagen wieder ins Training eingestiegen.

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