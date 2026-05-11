Messi im WM-Großkader von ÖFB-Gegner Argentinien

Lionel Messi hat es erwartungsgemäß in den argentinischen Großkader für die Fußball-WM geschafft.

Der 38-jährige Ausnahmekicker steht im vorläufigen 55-Mann-Aufgebot des Titelverteidigers. Teamchef Lionel Scaloni verzichtete allerdings auf die Dienste von Roma-Angreifer Paulo Dybala. Alle WM-Teilnehmer mussten am Montag einen provisorischen Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko einreichen. Argentinien trifft im zweiten Gruppenspiel am 22. Juni auf Österreich.

Im argentinischen Kader stehen zudem Ex-Salzburg-Profi Nicolas Capaldo sowie Benficas Gianluca Prestianni trotz verlängerter Sperre.

(APA/Red).

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