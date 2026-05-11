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Messi Argentinien
WM 2026

Messi im WM-Großkader von ÖFB-Gegner Argentinien

Lionel Messi hat es erwartungsgemäß in den argentinischen Großkader für die Fußball-WM geschafft.

Der 38-jährige Ausnahmekicker steht im vorläufigen 55-Mann-Aufgebot des Titelverteidigers. Teamchef Lionel Scaloni verzichtete allerdings auf die Dienste von Roma-Angreifer Paulo Dybala. Alle WM-Teilnehmer mussten am Montag einen provisorischen Kader für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko einreichen. Argentinien trifft im zweiten Gruppenspiel am 22. Juni auf Österreich.

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Im argentinischen Kader stehen zudem Ex-Salzburg-Profi Nicolas Capaldo sowie Benficas Gianluca Prestianni trotz verlängerter Sperre.

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(APA/Red).

Beitragsbild: Imago.