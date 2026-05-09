Messi will spielen, „bis ich nicht mehr kann“ – Fokus auf WM

Bei seinem Verein Inter Miami steht Messi noch bis 2028 unter Vertrag, zuletzt wurde er als wertvollster Spieler der Major League Soccer ausgezeichnet. Nun richtet er den Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft.

Nach dem Erfolg 2022 in Katar tritt Argentinien bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada als Titelverteidiger an. „Wir wissen, dass die Weltmeisterschaft aufgrund des Niveaus der teilnehmenden Mannschaften immer eine komplizierte Angelegenheit ist. Wir müssen hoffnungsvoll sein – so wie es jeder Argentinier immer ist, wenn es um einen offiziellen Wettbewerb geht, – aber wir müssen auch anerkennen, dass es andere Favoriten vor uns gibt, die in besserer Form anreisen“, sagte er.

Messi: „Ich glaube, dass Frankreich derzeit wieder sehr stark aussieht“

Auf die Frage nach den Favoriten, antwortete Messi: „Ich glaube, dass Frankreich derzeit wieder sehr stark aussieht; sie verfügen über eine Fülle hochkarätiger Spieler. Ich halte auch Spanien für einen Anwärter, ebenso wie Brasilien – auch wenn sie in letzter Zeit nicht in Bestform waren.“

Die Nationalmannschaften von Deutschland, England und Portugal gehören laut Messi eher in den erweiterten Favoritenkreis.

Argentinien wiederum, sagte Messi, sei „in guter Form, auch wenn viele der Spieler derzeit mit Verletzungen oder mangelnder Spielpraxis zu kämpfen haben.“ Jedoch habe sich immer wieder gezeigt „dass diese Mannschaft, sobald sie zusammenkommt, hart kämpft und stets nach dem Sieg strebt.“

(SID)/Beitragsbild: Imago