Ex-Salzburger Capaldo träumt von der WM: „Vielleicht kommt irgendwann die Chance…“

Im exklusiven Sky Sport Interview spricht der 27-jährige Mittelfeldspieler über die sportliche Situation in Deutschland, seine Verletzung, den Bundesliga-Schlussspurt und seinen WM-Traum. Ein großes Lob hat Capaldo für einen Mitspieler übrig.

Sky Sport: Auch wenn die Saison noch läuft – wie fällt Ihr Zwischenfazit zu Ihrer Zeit beim HSV aus?

Nicolas Capaldo: „Es war bisher eine unglaubliche Reise für mich. Der Wechsel zu einem so großen und besonderen Klub war eine riesige Herausforderung. Und dann die Verantwortung zu bekommen, Kapitän zu sein – das ist eine große Ehre. Ich genieße es sehr, diese Farben zu verteidigen. Aber die Saison ist noch nicht vorbei, deshalb kann man noch kein endgültiges Fazit ziehen.“

Sky Sport: Sie tragen oft die Binde, weil der Kapitän Yussuf Poulsen viel Verletzungspech hatte. In welchen Situationen spüren Sie die Verantwortung am stärksten?

Capaldo: „Die Verantwortung ist immer da, sobald man den Platz betritt. Aber wir haben eine starke Führungsgruppe mit sieben, acht Spielern – die Verantwortung liegt nicht nur bei einer Person. Natürlich hat der Kapitän eine besondere Rolle auf dem Feld, aber insgesamt tragen wir das gemeinsam.“

Sky Sport: Spüren Sie zusätzlichen Druck, weil viele Spieler zu Ihnen aufschauen?

Capaldo: „Das gehört zum Job. Für mich ist es eher eine Ehre als eine Belastung, diese Rolle zu übernehmen und diesen Klub zu vertreten.“

Capaldo fühlt sich in Hamburg wohl

Sky Sport: Hat Sie die Zeit in Hamburg als Spieler und Mensch weitergebracht?

Capaldo: „Definitiv. Ich wollte bewusst eine neue Herausforderung in meiner Karriere. Die Bundesliga ist eine großartige Liga, die Stadien sind immer voll. Ich genieße hier jeden Tag, jedes Spiel. Man merkt, wie wichtig Fußball den Menschen in Deutschland ist – besonders hier beim HSV.“

Sky Sport: Wie besonders sind die HSV-Fans im Vergleich?

Capaldo: „Sie sind unglaublich. Egal ob zu Hause oder auswärts – es ist immer laut, immer voll. Die Unterstützung bis zur letzten Minute ist beeindruckend. Das gibt uns enorm viel Energie.“

Sky Sport: Spürt man diese Energie auch auf dem Platz?

Capaldo: „Absolut. Die Fans pushen uns in jeder Situation. Deshalb ist es unsere Pflicht, immer alles zu geben. Das habe ich schon in Argentinien gelernt: Wenn du alles gibst, stehen die Fans hinter dir.“

HSV in der Ergebniskrise

Sky Sport: Zuletzt blieben die Ergebnisse aus. Woran liegt das?

Capaldo: „In einer Saison gibt es immer gute und schlechte Phasen. Momentan stecken wir in einer schwierigen Phase. Wichtig ist, dass wir schnell wieder rauskommen. Jede Woche bietet eine neue Chance.“

Sky Sport: Was muss sich konkret ändern?

Capaldo: „Wir müssen vor allem den Matchplan konsequent umsetzen. Die Trainer bereiten jedes Spiel sehr genau vor. Und dann geht es um Energie: Wenn wir kämpfen und alles geben, werden die Ergebnisse kommen.“

Sky Sport: Ist es überhaupt möglich, über eine ganze Saison hinweg konstant auf höchstem Niveau zu spielen?

Capaldo: „Durchgehend konstant gute Ergebnisse in einer Saison einzufahren, ist eine der großen Herausforderungen im Fußball. Es gibt meistens Höhen und Tiefen. Wichtig ist, dass man in schlechten Phasen schnell wieder zurückfindet.“

Schwierige Phase für Capaldo

Sky Sport: Sie waren selbst verletzt. Wie schwer war diese Zeit?

Capaldo: „Das ist das Schwierigste für einen Fußballer. Wenn der Trainer dich nicht aufstellt, kannst du daran arbeiten. Aber bei einer Verletzung bist du einfach raus – das ist mental sehr hart. Ich musste das schnell akzeptieren und mich auf mein Comeback konzentrieren.“

Sky Sport: Wer hat Ihnen in dieser Phase besonders geholfen?

Capaldo: „Meine Freundin. Sie war immer positiv, hat mich unterstützt, als ich selbst eher negativ gedacht habe. Das hat mir sehr geholfen.“

Großes Lob für Vuskovic

Sky Sport: Ihr Teamkollege Luka Vuskovic gilt als großes Talent. Wie schätzen Sie ihn ein?

Capaldo: „Er ist außergewöhnlich für sein Alter. Seine Entscheidungen auf dem Platz sind beeindruckend. Für mich hat er das Potenzial, einer der besten Innenverteidiger der Welt zu werden.“

Sky Sport: Was zeichnet ihn besonders aus?

Capaldo: „Seine Mentalität. Er ist extrem professionell, arbeitet viel und will ständig lernen. Und wenn man mit ihm spricht, wirkt er viel älter als 19.“

Capaldo träumt von WM

Sky Sport: Der nächste Gegner Eintracht Frankfurt spielt keine gute Rückrunde. Eine günstige Gelegenheit, um den Klassenerhalt perfekt zu machen?

Capaldo: „Jedes Spiel ist eine neue Chance. Wir müssen in jede Partie gehen, um sie zu gewinnen. Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir jeden schlagen.“

Sky Sport: Ein abschließender Blick Richtung Fußball-Sommer. Freuen Sie sich auf die Weltmeisterschaft?

Capaldo: „Natürlich. Jeder träumt davon, bei einer WM zu spielen. Ich habe das letzte Turnier mit meiner Familie erlebt, als Argentinien gewonnen hat – das war unglaublich. Aber der Fokus liegt auf dem Klub. Wenn ich hier meine Arbeit gut mache und Leistung bringe, kommt vielleicht auch irgendwann die Chance auf internationaler Ebene.“

(Sven Töllner – skysport.de)

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