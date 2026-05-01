Aufstellungen: So starten der LASK & Altach ins Cup-Finale

Für den LASK sollen 61 Jahre Wartezeit enden, Altach sehnt eine Premiere herbei: Der Showdown um den ÖFB-Cup verspricht auch heuer, eine hochemotionale Angelegenheit zu werden. Diese Mannschaften schicken Dietmar Kühbauer und Ognjen Zaric aufs Feld.

Die Linzer gehen heute um 16:00 Uhr als Favorit ins schwarz-weiße Finalduell mit den Vorarlbergern. Den Athletikern winkt im Erfolgsfall sogar das Double. Die Altacher haben auf ihrem Weg an den Wörthersee aber schon zwei Schwergewichte des heimischen Fußballs ausgeschaltet.

Die Aufstellungen im Überblick:

Startelf LASK

Startelf SCR Altach

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