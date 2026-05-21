Nach Derby-Niederlage: Pentz & Bröndby verpassen Europacup

Finales Drama für Bröndby IF mit ÖFB-Teamtorhüter Patrick Pentz: Der dänische Traditionsverein verpasst ausgerechnet nach einer Derby-Niederlage zum Abschluss den Europacup in der nächsten Saison.

Bröndby muss sich zuhause im Europacup-Playoff gegen Rivale FC Kopenhagen mit 1:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Das letzte dänische Ligaticket für die Conference-League-Qualifikation erhielt damit der FCK aufgrund des heutigen Erfolgs.

Österreichs WM-Teilnehmer Pentz musste in der dramatischen Partie drei Gegentore hinnehmen. Auf die Kopenhagen-Führung durch Aurelio Buta (77.) antwortete Bröndby mit dem Ausgleich von Mads Frökjaer-Jensen (80.). In der Verlängerung schlug Ex-BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko zweimal als Joker zu (103., 120.+3). Für zusätzliche Dramatik sorgten neben dem wegen Abseits zurückgenommenen Bröndby-Ausgleich in der 113. Minute auch der Platzverweis von Pentz-Mitspieler Mayckel Lahdo sowie drei Verletzungen während der Partie.

FCK trotz Abstiegsrunde im Europacup

Als Vierter der Meisterrunde hatte Bröndby die direkte Europacup-Qualifikation verpasst. Gegner war der FC Kopenhagen als bestes Team der Abstiegsrunde, an der das über weite Strecken im Saisonverlauf historisch schwache Hauptstadtteam teilnehmen musste. Beide Mannschaften hatten mit dem Meistertitel in diesem Jahr kaum etwas zu tun: Diesen sicherte sich Aarhus GF zum ersten Mal seit 40 Jahren und darf damit auch an der Champions-League-Qualifikation teilnehmen.

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(Red.)

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