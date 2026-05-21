Aston Villa feiert Europa-League-Titel vor über 20.000 Fans

Tausende Fans von Aston Villa haben am Donnerstag in Birmingham den Triumph ihres Klubs im Finale der Europa League gefeiert.

Einen Tag nach dem 3:0 im Finale von Istanbul gegen den SC Freiburg säumten die Anhänger die Straßen der Stadt, schwenkten Fahnen und Fackeln, als die Mannschaft mit dem Pokal durch das Zentrum fuhr. 30 Jahre hatte der Verein auf einen Titel gewartet.

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Die Spieler trugen ihre Medaillen um den Hals und wurden in einem offenen Bus vom Klubgelände bis zum Centenary Square gefahren. Dort warteten rund 23.000 Fans. Der Jubel um den Klub aus der englischen Premier League kannte kaum Grenzen, immer wieder hallten Gesänge durch die Innenstadt.

HIGHLIGHTS | SC Freiburg – Aston Villa | Finale

Vor 44 Jahren hatte Villa den letzten großen europäischen Pokal gewonnen, damals im Finale des Landesmeister-Cups gegen den FC Bayern. „Ihr habt so viel Schmerz und so viel Enttäuschung durchgemacht, aber diese Spieler haben Euch in den letzten Jahren so viel Freude bereitet“, rief Kapitän John McGinn den Fans zu. Auch Trainer Unai Emery, der zum fünften Mal die Europa League gewonnen hat, widmete den Titel den Anhängern.

(SID).

Beitragsbild: Imago.