„Keinen Zweifel“: Dembele gibt für CL-Finale Entwarnung

Paris Saint-Germain kann im Champions-League-Finale am 30. Mai in Budapest aller Voraussicht nach auf Weltfußballer Ousmane Dembélé zählen.

Der französische Nationalspieler zeigte sich trotz seiner verletzungsbedingten Auswechslung am vergangenen Wochenende optimistisch und rechnet fest mit einem Einsatz im Endspiel gegen den FC Arsenal. „Das wird klappen, daran habe ich keinen Zweifel“, sagte Dembélé am Donnerstag im Interview mit dem Radiosender RMC.

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Der 29-Jährige war am Sonntagabend im Ligaspiel bei Stadtrivale Paris FC mit muskulären Beschwerden ausgewechselt worden. Bei RMC sprach er von einem „kleinen Schreckmoment“, zuletzt hatte Dembélé im Mannschaftstraining gefehlt. Der Stürmer war bereits in der vergangenen Saison beim Titelgewinn in der Königsklasse einer der PSG-Schlüsselspieler gewesen. In diesem Jahr schoss er unter anderem im Halbfinale gegen den FC Bayern drei Tore.

HIGHLIGHTS | Paris Saint-Germain – FC Bayern München | Halbfinal-Hinspiel

Die kurze Auszeit sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. „Ich hatte in meiner Karriere schon so viele kleinere Blessuren und auch größere Verletzungen, daher wollte ich besonders so kurz vor dem Finale lieber pausieren und kein Risiko eingehen“, sagte Dembélé.

(SID).

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