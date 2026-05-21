Neuer zurück im DFB-Tor! Nagelsmann nominiert WM-Kader

Mit Sensations-Rückkehrer Manuel Neuer und Jungstar Lennart Karl greift der viermalige Fußball-Weltmeister Deutschland nach dem fünften Stern.

Der 40 Jahre alte Torwart-Routinier steht ebenso wie der Teenager im 26-köpfigen Aufgebot für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli), das Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Frankfurt/Main bekannt gab. Nicht dabei ist entgegen anderslautender Medienberichte im Vorfeld der Kölner Said El Mala.

Neben dem vorab durchgesickerten Comeback von Neuer, der nach der Heim-EM 2024 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hatte, gibt es keine weitere große Überraschung. Oliver Baumann und Alexander Nübel vervollständigen das Torwart-Trio.

Neuer ist der einzige Weltmeister im Team, auf den Freiburger Matthias Ginter verzichtete Nagelsmann zugunsten von Malick Thiaw (Newcastle United). 15 der nominierten Spieler waren schon bei der Heim-EM vor zwei Jahren dabei, als die DFB-Auswahl im Viertelfinale an Spanien (1:2 n.V.) scheiterte.

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich. Jamal Musiala ist erstmals seit seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM wieder an Bord. Namen wie die des Frankfurters Nathaniel Brown, Thiaw, Nadiem Amiri (FSV Mainz 05) oder des Dortmunders Maximilian Beier hatte wohl nicht jeder auf dem Zettel.

Nicht dabei sind neben den verletzten Stammkräften Marc-André ter Stegen und Serge Gnabry auch größere Namen wie Niclas Füllkrug oder Robert Andrich. Zudem verzichtet der Bundestrainer unter anderem auf die Stuttgarter Chris Führich und Maximilian Mittelstädt.

Der DFB-Kader im Überblick:

TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

ABWEHR/MITTELFELD: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)

ANGRIFF: Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Lennart Karl (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

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(SID) / Bild: Imago