Langfristiger Vertrag: Neo-ÖFB-Keeper Wiegele verlängert bei Pilsen

Florian Wiegele setzt seine Zukunft in Tschechien fort: Der neue österreichische Nationaltorhüter verlängert seinen Vertrag bei Viktoria Pilsen bis 2029.

Erst im März feierte Wiegele im ÖFB-Team gegen Ghana sein Debüt. „Florian arbeitet täglich hart an sich und bestätigt damit das Potenzial, mit dem er zum Verein kam. Meine Worte werden durch die Nominierung für die Nationalmannschaft bestätigt, die er sich redlich verdient hat. Die Unterzeichnung eines neuen Vertrags ist nun der nächste logische Schritt in unserer Zusammenarbeit“, erklärt Pilsen-Sportdirektor Martin Vozabal.

Wiegele selbst zeigt sich zufrieden mit seiner Entscheidung: „Ich mag Pilsen, es ist eine ruhige Stadt, in der ich mich sowohl privat als auch sportlich sehr wohlfühle. Jedes Spiel im Trikot von Viktoria ist ein großartiges Erlebnis für mich, vor unseren Fans zu spielen ist einfach fantastisch!“

Der 25-Jährige wechselte 2024 vom DSV Leoben nach Pilsen. Im Frühjahr 2025 sammelte der Steirer zusätzlich Spielpraxis auf Leihbasis beim GAK.

Bild: Imago