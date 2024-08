Langfristiger Vertrag! Sturm verpflichtet Offensiv-Talent

Der SK Sturm Graz verstärkt sich in seiner Offensive mit einem jungen Angreifer: Belmin Beganovic wechselt von Zweitligist SV Ried mit sofortiger Wirkung zum Doublesieger und erhält einen langfristigen Vertrag.

Der 19-jährige Linksaußen unterschreibt bei Sturm einen Kontrakt bis Sommer 2028 und folgt damit Ex-Mitspieler Arjan Malic zu den „Blackies“. Für die Innviertler kam Beganovic bereits zwölf Mal in der ADMIRAL Bundesliga zum Einsatz, vorerst soll er allerdings bei Sturm II Matchpraxis sammeln.

„Belmin konnte trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung in der Bundesliga und in der zweiten Liga sammeln, ist in seiner Entwicklung aber noch nicht am Ende. Er bringt sehr gutes Tempo mit und erfüllt sehr viele Kriterien des Anforderungsprofils, das wir für unsere Stürmer suchen“, freut sich Geschäftsführer Sport Andreas Schicker über den geglückten Transfer.

Beganvoic „musste nicht lange überlegen“

Auch der junge Offensivmann sieht den Wechsel als großartige Gelegenheit an: „Wenn sich die Chance ergibt, zu einem der besten Vereine Österreichs zu wechseln, muss man nicht lange überlegen. Andreas Schicker und die Verantwortlichen von Sturm Graz haben mir einen klaren Plan vorgezeigt, mit dem ich mich voll identifizieren kann.“

Die SV Ried wünscht ihrem Eigenbauspieler in Person von Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala viel Glück für die neue Herausforderung: „Er hat auf der vom Klub geschaffenen Plattform den Durchbruch in den Profifußball geschafft. Jetzt hatten beide Seiten das Gefühl, dass ein Tapetenwechsel für seine Karriere sinnvoll sein kann.“

