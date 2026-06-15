Langfristiger Vertrag! Tottenham verkündet Deal mit Verteidiger

Pedro Porro hat seinen Vertrag bei Tottenham Hotspur vorzeitig verlängert.

Das gab der Premier-League-Klub am Sonntag offiziell bekannt. Die Laufzeit des neuen Arbeitspapiers verraten die Spurs nicht. Es handele sich um einen langfristigen Vertrag. Der ursprüngliche Kontrakt des 26-jährigen Rechtsverteidigers war bis 2028 gültig.

We are delighted to announce that Pedro Porro has signed a new, long-term contract with the Club ✍️ Congratulations, Pedro 🤍 🔗 https://t.co/HqjZ29XztT pic.twitter.com/EJsBbpyeGE — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 14, 2026

Unter Trainer Robert De Zerbi zählt Porro zu den absoluten Leistungsträgern des Teams. Der Spanier war einst im Sommer 2023 für 40 Millionen Euro von Sporting zu den Londonern gewechselt.

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