Langlauf: Moser sprintet in Ruka in Top 10

Zum Auftakt der Langlauf-Weltcupsaison haben am Samstag in Ruka auch die Sprinter ihre ersten Rennen absolviert. Mit dem Tiroler Benjamin Moser schaffte es ein Österreicher ins Halbfinale und in der Folge als Zehnter in die Top Ten.

Michael Föttinger und Erik Engel landeten auf den Rängen 20 und 24. Lukas Mrkonjic, Tobias Ganner und Magdalena Scherz verpassten hingegen die Qualifikation für die Finalläufe.

Der 28-jährige Moser kämpfte im Semifinale bis zum letzten Meter und verpasste als Fünfter seines Heats den Finaleinzug. „Mein großes Ziel sind zwar die Top Sechs, aber mit einem Top-Ten-Ergebnis in die neue Saison zu starten, ist richtig cool und absolut nicht selbstverständlich“, so Moser. Der Sieg ging wieder einmal an den Norweger Johannes Hösflot Kläbo, der einen norwegischen Dreifachsieg anführte. Bei den Damen gewann mit Kristine Stavaas Skistad ebenfalls eine Norwegerin.

(APA) / Artikelbild: Imago