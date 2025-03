Lara Wolf zieht als Vierte ins WM-Slopestyle-Finale ein

Lara Wolf ist bei den Freeski-Weltmeisterschaften im Engadin ins Finale des Slopestyle-Bewerbs eingezogen. Die Tirolerin, die am Sonntag ihren 25. Geburtstag feiert, qualifizierte sich mit 69,28 Punkten als Vierte souverän für den Kampf um die Medaillen am Samstag (10.00 Uhr). Die Italienerin Flora Tabanelli (77,43 Zähler) gewann die Qualifikation.

„Ich bin voll happy. Ich habe das gemacht, was ich kann, das ist mir aufgegangen. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich im Finale bin“, beschrieb Wolf ihre Gefühlslage. Dass sie nun sogar in Schlagdistanz zu den Medaillen ist, sei eine Bestätigung für sie: „Es bedeutet, dass ich da richtig bin, und die richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich zurückkomme.“ Wolf war im Oktober 2023 zurückgetreten und hatte im Jänner dieses Jahres am Kreischberg ihr Weltcup-Comeback gefeiert.

Im Finale müsse sie zulegen, das weiß sie. „Natürlich muss ich da einen draufsetzen. Ich werde schauen, dass ich auch auf einen Double komme. Ich kann nur noch gewinnen, ich bin jetzt im Finale“, meinte die Tirolerin.

(APA) / Foto: GEPA