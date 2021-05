Larsson vertritt Ibrahimovic in Schwedens EM-Kader

via

via Sky Sport Austria

Henrik Larssons Sohn hat von der Verletzung von Superstar Zlatan Ibrahimovic profitiert.

Jordan Larsson wurde am Dienstag von Teamchef Janne Andersson in den 26-köpfigen Kader der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft für die EM (11. Juni bis 11. Juli) nominiert. Der 39-jährige Milan-Stürmer Ibrahimovic war zuletzt nach rund fünfjähriger Pause ins Nationalteam zurückgekehrt, musste seine Teilnahme allerdings wegen einer Knieverletzung absagen.

Der 23-jährige Larsson traf für Spartak Moskau in dieser Saison in 20 Ligaspielen zehn Mal. Die Schweden bekommen es in der Gruppe E mit Spanien, der Slowakei und Polen zu tun.

Das schwedische Aufgebot:

Tor: Robin Olsen (FC Everton), Karl-Johan Johnsson (FC Kopenhagen), Kristoffer Nordfeldt (Genclerbirligi Ankara)

Abwehr: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Andreas Granqvist (Helsingborgs IF), Victor Lindelof (Manchester United), Filip Helander (Glasgow Rangers), Emil Krafth (Newcastle United), Mikael Lustig (AIK Solna), Pontus Jansson (FC Brentford), Marcus Danielson (Dalian Pro), Martin Olsson (BK Häcken)

Mittelfeld: Jens Cajuste (FC Midtjylland), Gustav Svensson (Guangzhou City), Viktor Claesson (FK Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria Genua), Emil Forsberg (RB Leipzig), Sebastian Larsson (AIK Solna), Kristoffer Olsson (FK Krasnodar), Ken Sema (FC Watford), Mattias Svanberg (FC Bologna)

Angriff: Marcus Berg (IFK Göteborg), Dejan Kulusevski (Juventus Turin), Robin Quaison (FSV Mainz 05), Alexander Isak (Real Sociedad), Jordan Larsson (Spartak Moskau)

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.