LASK-Akteur Frieser angriffslustig: “Ich will jedes Spiel gewinnen”

via

via Sky Sport Austria

Der LASK hat am Mittwoch nach den jüngsten Tiefschlägen Frustabbau betrieben. Die Linzer feierten gegen Sturm Graz einen 4:0-Heimsieg und fuhren damit im fünften Spiel der Fußball-Bundesliga-Meistergruppe den ersten Erfolg ein (Spielbericht + VIDEO-Highlights).

Ein erleichterter Dominik Frieser erzählte im Sky-Interview, wie er die Partie gegen Sturm Graz empfunden hat. “Wir haben von der ersten Minute unser Spiel durchgezogen”, sagte der LASK-Torschütze und fügte an: “Der Sieg ist auch in der Höhe verdient.”

Der Meistergruppen-Fluch scheint beim LASK nun bezwungen zu sein. “Wir hatten richtig viel Pech in den letzten drei Spielen”, erklärte der Offensivspieler. Der Sieg gegen die Steirer war für das Team von Trainer Valerien Ismael hochverdient, die Art und Weise der Erfolgs war Frieser letztlich egal. “Heute war es wichtig, dass wir die drei Punkte einfahren, egal wie”, meinte der 26-Jährige.

Frieser blickt derweil optimistisch in die Zukunft und will weiterhin das Beste aus sich und der Mannschaft herausholen. “Ich will jedes Spiel gewinnen”, sagte ein motivierter Dominik Frieser.