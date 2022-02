LASK-Coach Wieland: „Das Spiel ist durch eine Dummheit gekippt“

via

Der LASK hat im Kampf um die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga einen großen Rückschlag erlitten. Die Linzer kamen trotz zweimaliger Führung und Chancenplus gegen Austria Klagenfurt über ein 2:2 nicht hinaus. Damit beträgt der Rückstand des weiter nur Tabellenneunten auf die Top sechs nach 19 Runden drei Punkte.

LASK-Coach Andreas Wieland glaubt weiter an den Einzug in die Top Sechs, wie er im Sky Interview verriet: „Der Glaube an die Top sechs ist noch da. Es sind drei Punkte Rückstand, klar ist aber, dass die Gegner bei dem Restprogramm nicht leichter werden.“

Über die Leistung seiner Mannschaft sagte der Trainer der Linzer: „Ich habe in der ersten Halbzeit einen sehr, sehr guten LASK gesehen, der sehr spielfreudig war, der sehr giftig gegen den Ball war, der eine Vielzahl an Torchancen herausgespielt hat – die Chancen leider nicht verwertet hat. Was mich ärgert sind die Gegentore, bzw. die Entstehung dazu.“

Der LASK musste ab der 64. Minute in Unterzahl spielen, Peter Michorl sah die Gelb-Rote Karte. „Wir haben das Spiel kontrolliert. Das Spiel ist dann durch eine Dummheit gekippt. So bringen wir uns um die Arbeit. Das werden wir auch intern knallhart ansprechen“, sagte der Coach über den Platzverweis gegen Michorl.