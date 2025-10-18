LASK-Frauen nach Sieg bei Sturm voll im Top-Vier-Rennen

Der LASK ist aktuell das große Überraschungsteam in der Frauen-Fußball-Bundesliga.

Die Linzerinnen setzten sich am Samstag bei Sturm Graz dank eines Treffers von Andrea Svibkova 1:0 durch, fixierten den dritten Sieg in den jüngsten vier Runden und kämpfen als Sechste voll um einen Platz in der Meistergruppe der Top-Vier-Teams mit.

Die Oberösterreicherinnen sind punktgleich mit dem Vierten Red Bull Salzburg, dem Dritten Sturm konnte bis auf zwei Zähler nahegerückt werden.

(APA) / Bild: LASK