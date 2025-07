LASK gewinnt gegen Hajduk Split – Ried besiegt deutschen Traditionsklub

Last-Minute-Sieg für den LASK: In der Nachspielzeit bejubeln die Linzer im Eröffnungsspiel der Summer Series Upper Austria einen Heimerfolg über Hajduk Split. Auch die SV Ried gewann ihren Test gegen Energie Cottbus mit 2:1.

Zum Matchwinner in der Raiffeisen Arena avanciert Doppelpacker Samuel Adeniran, der zunächst die frühe Führung der Kroaten ausglich und am Ende per Kopf zum 2:1-Endstand einnetzte.

Ried mit Testspielerfolg gegen deutschen Traditionsklub

Im sechsten und vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung konnte die SV Oberbank Ried den deutschen Drittligisten FC Energie Cottbus besiegen. Die Treffer für die Innviertler erzielten Mark Grosse (30. Minute) und Antonio Van Wyk (62.).

(Red./LASK/SV Ried) / Foto: GEPA