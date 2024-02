LASK hofft auf Dreier gegen „Lieblingsgegner“ Klagenfurt

Auf den LASK wartet in seinem ersten Bundesliga-Spiel in diesem Jahr eine Heimpartie gegen einen „Lieblingsgegner“. In 18 Duellen seit der Neugründung von Austria Klagenfurt holten die Linzer gegen die Kärntner 14 Siege und vier Unentschieden, vor eigenem Publikum steht die Bilanz sogar bei acht Erfolgen und einem Remis. Die Statistik schiebt die Oberösterreicher also in die Favoritenrolle, zumal sie in dieser Liga-Saison in der Raiffeisen Arena noch unbesiegt sind.

Trotzdem warnte LASK-Trainer Thomas Sageder vor dem Tabellenfünften. „Austria Klagenfurt spielt eine starke Saison und hat sich mehrfach als unangenehmer Gegner erwiesen, der unter anderem über ein gutes Kollektiv und eine stabile Defensive verfügt.“ Bei allem Respekt vor den Klagenfurtern gab Sageder als Devise aus: „Es ist unser klares Ziel, einen erfolgreichen Start hinzulegen und die drei Punkte bei uns zu behalten.“

Sageder: „Haben mehr Qualität“

Als Pluspunkt für seine Mannschaft sieht der LASK-Coach, „dass wir mehr Qualität in den Reihen haben, das müssen wir Sonntag zeigen“. Entscheidend könnte gegen die in der Defensive und bei Standardsituationen starken Klagenfurtern die Effizienz sein, vermutete Sageder.

Für den Tabellendritten begann 2024 in der Vorwoche mit dem bitteren Cup-Out gegen Red Bull Salzburg. Von der Leistung der Linzer gegen den Serienchampion zeigte sich Klagenfurt-Trainer Peter Pacult aber durchaus angetan. „Sie haben mit Valon Berisha noch einmal Qualität dazugeholt. Ihr Kader ist breit und qualitativ gut, sie haben Spieler mit hoher individueller Klasse“, erklärte der Wiener. „Doch wir richten uns nicht am LASK aus, sondern daran, wie wir etwas mitnehmen können.“

Diesbezüglich sei vor allem Einsatz und Leidenschaft gefragt. „Wir müssen bereit sein, den letzten Schritt zu machen, und unsere Bissigkeit und das Spiel nach vorne verbessern“, forderte Pacult.

