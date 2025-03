LASK mit Tunnelblick nach Graz: „Nicht auf andere schauen“

Der LASK hat es selbst in der Hand. Gewinnen die Oberösterreicher am Sonntag (ab 16:00 Uhr live bei Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) bei Fußball-Meister Sturm Graz, sind die Meistergruppen-Teilnahme in der Bundesliga und weitere Liga-Hits im Frühjahr garantiert.

Punktet die Elf von Markus Schopp nicht voll, droht unter Umständen die verkehrte Welt aus Athletiker-Sicht: Dann könnte der LASK wie 2022 in der weniger attraktiven Quali-Gruppe landen und der kleinere Lokalrivale Blau-Weiß im Konzert der Großen spielen.

Die Vorzeichen stimmen die LASK-Akteure aber optimistisch. Während Tabellenführer Sturm nach dem Selbstverständnis der vergangenen Monate sucht, zeigt der Pfeil beim 2025 noch ungeschlagenen LASK nach oben. Mit elf Punkten sind die fünftplatzierten Linzer das erfolgreichste Bundesliga-Team im Frühjahr. „Wir wollen in Graz ein gutes Spiel zeigen, drei Punkte holen und als Fünfter in die Meistergruppe einziehen“, betonte Schopp. „Ein Spiel gegen den aktuellen Meister in dieser Phase der Meisterschaft ist etwas ganz Besonderes. Wir wollen unseren Aufwärtstrend auch gegen so eine starke Mannschaft beweisen.“

LASK ohne Ziereis und Jovicic

Die LASK-Spieler „wissen alle, was uns gegen Sturm erwartet“, erklärte Offensivmann Florian Flecker: „Wir müssen uns auf viele Zweikämpfe einstellen und gute Lösungen gegen das Pressing finden.“ Allerdings muss der LASK neben den Langzeitverletzten in der Abwehr mit Philipp Ziereis und Branko Jovicic wichtige Spieler gesperrt vorgeben. Bei Sturm fehlt vor der restlos ausverkauften Partie weiter Fally Mayulu.

Die Nebenschauplätze beim Grunddurchgangs-Finale sind Wien und Linz: Der punktegleiche SK Rapid empfängt den GAK. Blau-Weiß hat als Siebenter einen Zähler weniger und trifft auf Hartberg. Bei Punktegleichheit aller drei Anwärter würden aufgrund der direkten Duelle die beiden Linzer Clubs in die Top sechs einziehen. „Wir haben es selbst in der Hand. Wenn wir unseren Job machen, brauchen wir nicht auf die anderen zu schauen“, meinte LASK-Goalie Tobias Lawal.

Säumel hofft auf Derby-Schwung

„Wir wollen natürlich mit der größtmöglichen Punkteanzahl ins Meister-Play-off gehen“, sagte indes Sturm-Trainer Jürgen Säumel. „Wenn wir präzise, scharf und zweikampfstark sind, haben wir eine große Chance, das Spiel zu gewinnen.“ Der im Finish eingefahrene Derbysieg gegen den GAK (2:1) ließ den früheren Assistenten von Markus Schopp in Ruhe werkeln. „Die Einstellung, die Moral aus den letzten 10 Minuten gegen den GAK sollte uns einen Schwung geben.“

Ein in Graz mitunter diskutiertes Leadership-Problem sieht Säumel in Bezug auf seine Elf nicht. „Es ist ein guter Kern in der Mannschaft mit Führungsspielern, die vorangehen.“ Für den LASK fand er respektvolle Worte. Von Schopp habe er viel gelernt, die Linzer zeichne eine „klare Handschrift“ aus. Sie hätten die Jänner-Vorbereitung, als Sturm bereits Champions League spielte, „sehr gut genutzt“. Und mit Zulj, Entrup und Berisha „Spieler drin, die den Unterschied machen können“, meinte Säumel.

Sturm ist gegen den LASK seit drei Spielen ungeschlagen. Die drei jüngsten Heim-Duelle gewann Sturm ebenso – und blieb dabei ohne Gegentor. In Sicherheit wähnen sollte sich der Champion im Falle einer Führung aber nicht. Der LASK holte in dieser Saison 17 Punkte nach Rückständen – so viele wie kein anderes Team.

(APA) / Bild: GEPA