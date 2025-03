LASK ohne Glanz zu drei Punkten – „Super Woche“ für Andrade

Keinen Glanz versprüht, aber drei wichtige Punkte mitgenommen: Der LASK hat den ersten von zehn Schritten auf dem Weg zu Rang eins in der Qualifikationsgruppe der Bundesliga auch dank Rückkehrer Andres Andrade gemacht.

Dank dem 2:0 am Freitag in Altach blieb die Cashpoint Arena eine gern gesehene Stätte, auch im 15. Ligaauftritt dort gab es keine Niederlage. Den Vorarlbergern erging es wie öfter in dieser Saison, gut gespielt, aber nicht gepunktet, so das Resümee.

LASK-Trainer Markus Schopp sprach von einem „wichtigen ersten Schritt“ zum Start nach der Ligateilung. Der Gegner habe mit seiner kompakten und gefährlichen Spielweise für ein „sehr schwieriges“ Spiel der Linzer gesorgt. „Wir haben gebraucht, dass wir in das Spiel finden, was aber zu erwarten war“, sagte Schopp. Als „Dosenöffner“ bezeichnete er das Kopfballtor von Andrade in der 28. Minute nach Freistoßflanke von Krystof Danek. Die lange Leidenszeit des 26-Jährigen aus Panama aufgrund eines Kreuzbandrisses ging so sehr erfreulich zu Ende.

LASK-Trainer Schopp: „Im richtigen Moment das Tor gemacht“

Torschütze „super-glücklich“

„Es war nicht einfach nach der langen Pause. Ich bin super-glücklich. Ich mache das Tor, und wir gewinnen“, meinte der Innenverteidiger. Seinen Liga-Premierentreffer im LASK-Dress widmete er seinem erst vergangene Woche geborenen Kind. Mehr Glücksgefühle hätte der Comebacker aus mehreren Gründen also kaum haben können. „Es war eine super Woche für mich“, betonte Andrade. Darüber freute sich auch Schopp „sehr“. Andrade könne im Saisonfinish ein wichtiger Faktor sein. „Er gibt der Mannschaft ganz viel an Dingen, die man so vielleicht nicht spürt. Er ist eine Persönlichkeit, die uns guttut“, betonte Schopp.

Kind, Comeback und Tor: LASK-Verteidiger Andrade mit

Da dieser nicht mit einem Gegentreffer bestraft wurde, konnte über einen Ballverlust Andrades in der 56. Minute hinweggesehen werden. Lukas Fridrikas ließ eine Doppelchance vor 4.257 Fans leichtfertig aus, was sich rächte, da kurz danach ein Ballverlust von Alexander Gorgon zu einem folgenschweren wurde. Danek machte mit dem 0:2 (59.) den Sack zu. „Wir haben dann leidenschaftlich verteidigt, auch wenn es nicht sehr souverän war“, sagte Schopp. Den Spielern war es egal. „Es war nicht das, was wir uns vorstellen, aber wir haben sehr erwachsen gespielt und unsere Aufgabe erfüllt“, resümierte Abwehrspieler Philipp Ziereis.

Cup-Generalprobe geglückt

Die Generalprobe für das ÖFB-Cup-Halbfinale am Mittwoch zu Hause gegen den WAC kann so als gelungen eingestuft werden. Die Altacher hingegen trauerten der vergebenen Chance, Zählbares mitzunehmen, nach. „Leider haben sie in zwei Situationen zugeschlagen, und bei uns wollte der Ball einfach nicht ins Tor gehen“, fasste Trainer Fabio Ingolitsch die Partie zusammen. Teilweise habe man mit den Linzern das Topteam des „unteren Playoff“ an die Wand gespielt.

Der 21. Saisontreffer fiel auch aufgrund eines Stangenschusses von Fridrikas trotzdem nicht. „Am Ende müssen wir die Chancen reinhauen, da werden wir sicher den Finger in die Wunde legen“, kündigte der SCRA-Coach an. Die Unterstützung von Vereinsseite ist ihm auch nach der fünften sieglosen Partie in Folge sicher. „Wir wissen, was wir können. Unsere Gegner kommen noch, dann liegt die Wahrheit am Platz, dann müssen wir gewinnen“, schilderte Sportchef Roland Kirchler seine Sicht. Als nächste Aufgabe wartet am Samstag das Gastspiel bei Austria Klagenfurt.

Mit Trainer Ingolitsch bis zum Saisonende? Das sagt Kirchler

(APA) / Bild: GEPA