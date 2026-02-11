LASK-Profi Berisha findet neuen Verein

LASK-Spieler Valon Berisha wechselt in die Schweiz zum FC Zürich. Der Vertrag läuft bis zum Ende der laufenden Saison mit einer Option für ein weiteres Jahr.

Zuletzt stand er mit FK Zeljeznicar Sarajevo in Verhandlungen, sagte dem bosnischen Erstligisten jedoch am Ende ab. Im Jänner 2024 wechselte der Ex-Salzburg-Profi zum LASK. In der laufenden Saison kam der Mittelfeldspieler für die Linzer auf zwölf Einsätze, blieb dabei jedoch ohne Torbeteiligung. Zuletzt stand der Kosovare nicht mehr im Kader.

Der kosovarische Nationalspieler war zuvor u.a. bei Red Bull Salzburg, Lazio Rom und Fortuna Düsseldorf engagiert. Berisha freut sich sehr: „Ich möchte als Führungsspieler vorangehen und mich für das kosovarische Nationalteam empfehlen“, verlautete er.

(Red./APA)

Beitragsbild: GEPA