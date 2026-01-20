LASK-Profi Berisha mit neuem Verein in Verhandlung

Laut Sky-Info steht LASK-Profi Valon Berisha mit FK Zeljeznicar Sarajevo in sehr guten Verhandlungen.

Der Klub belegt aktuell den fünften Tabellenplatz in der ersten bosnischen Liga. Berisha, der seit Jänner 2024 bei den Linzern kickt, kommt in der laufenden Saison in zwölf Pflichtspielen auf keine Torbeteiligung. Zuletzt stand der Kosovare nicht mehr im Kader.

Auch Teixeria vor LASK-Abgang?

Nach Sky-Informationen deutet auch bei Bryan Teixeira vieles auf einen Abgang hin. Der 25-Jährige wechselte erst im vergangenen August von Sturm Graz zu den Linzern und hat noch kein Pflichtspiel für den Klub absolviert.

Die Suche nach einem Abnehmer für den Offensivspieler läuft derzeit im Hintergrund – es soll lose Anfragen geben.

Beitragsbild: GEPA