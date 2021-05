Der LASK unterliegt im letzten Saisonspiel Rapid mit 0:3 (Spielbericht + Video-Highlights), beendet die Saison als Vierter und tritt in der Quali der neuen Conference League an. LASK-Profi Peter Michorl analysiert im Sky-Interview die Niederlage in Hütteldorf und spricht die negativen Schlagzeilen rund um den LASK an.