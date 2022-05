LASK-Rückkehr oder WSG-Verbleib? Anselm: „Könnte mir beides vorstellen“

via

via Sky Sport Austria

Tobias Anselm ist in der laufenden Saison vom LASK an die WSG Tirol verliehen. Aktuell muss der 22-Jährige aber mit einem Kreuzbandriss pausieren. Die Vorbereitungen für das Comeback laufen derzeit auf Hochtouren, zur kommenden Saison will er wieder angreifen. Nur stellt sich aktuell noch die Frage, wo die Reise weitergehen soll: Beim Stammverein LASK oder fix bei der WSG? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, wie Anselm im Sky-Interview bestätigt.