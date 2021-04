LASK-Spieler Grgic über das Cupfinale gegen Salzburg: „Wir müssen geil sein. Wir wollen den Titel holen, ganz klar“

Christian Ilzer zum Spiel: „Wir haben einen Big Point mitgenommen, gegen einen LASK, der heute das klar bessere Team war“

LASK-Spieler Lukas Grgic nach dem 0:0: „Ich habe heute wieder elf Kämpfer gesehen, die wieder mit Herz am Platz waren“

Dominik Thalhammer: „Ich finde, dass die Leistung sehr gut war, in allen Bereichen“

LASK-Präsident Gruber über Störfeuer: „Ich bin mir sicher, dass vorm Samstag wieder was kommt“

Marc Janko über den LASK: „Man hat die Anstrengungen leider nicht vergolden können. Man geht mit einem enttäuschenden 0:0 vom Platz“

LASK gegen SK Puntigamer Sturm Graz endet mit 0:0. Alle Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

LASK – SK Puntigamer Sturm Graz 0:0 (0:0)

Schiedsrichter: Alan Kijas

Dominik Thalhammer (Trainer LASK):

…nach dem Spiel und auf die Frage, was man heute alles liegen hat lassen: „Auf alle Fälle zwei Punkte. Ich finde, dass es verdient gewesen wäre. Auf der anderen Seite haben wir Zuversicht und Kraft getankt. Ich finde, dass die Leistung sehr gut war, in allen Bereichen. So stelle ich es mir vor. Am Ende haben wir uns nicht belohnt. Das ist der einzige Wehrmutstropfen, genauso die Verletzung von Wiesinger und Potzmann.“

…angesprochen auf die Verletzungen von den beiden LASK-Spielern: „Potzmann hat einen Stich im Oberschenkel bekommen, Wiesinger ist am Weg ins Spital.“

…angesprochen auf das Cupfinale und angesprochen auf die Verletzungen und das vorhandene Personal: „Wir müssen abwarten und hoffen natürlich noch.“

Lukas Grgic (LASK):

…nach dem Spiel: „Wir haben gerade so eine Phase, wo wir uns so viel erarbeiten müssen. Aber ich glaube, dass der, der arbeitet, irgendwann belohnt wird. Daher bin ich guter Dinge. Wir werden es noch in die richtige Richtung lenken. Ich habe heute wieder elf Kämpfer gesehen, die wieder mit Herz am Platz waren. Da war ein Leben und ein Feuer drinnen. Genauso müssen wir jedes Spiel bestreiten. Dann mach ich mir auch keine Sorgen.“

…angesprochen auf das Cupfinale und auf die Frage, wie gut man gerüstet sei: „Gut. Wir haben schon bewiesen, dass wir Salzburg Probleme bereiten können. Es ist ein Spiel. Es ist Finale. Wir müssen geil sein. Wir wollen den Titel holen, ganz klar.“

Siegmund Gruber (Präsident LASK) vor dem Spiel:

…angesprochen auf das heutige Spiel und das Cupfinale am Samstag und über Störaktionen gegen den LASK: „Dass diese Störaktionen kommen, das kennen wir schon. Ich bin mir sicher, dass vorm Samstag wieder was kommt, das traue ich mir wetten. Ich kann noch nicht sagen, was kommen wird. Aber es wäre nicht zum ersten Mal, dass wieder ein Störfeuer auftaucht. (…) Aber das darf die Spieler nicht berühren. Was jetzt mit dem Stadion nicht ist, oder irgendetwas anderes vereininternes, sie haben ihre Leistung auf den Platz zu bringen. Wir bringen unsere, die ganzen Vereinsmitarbeiter im Staff, der Greenkeeper, der Zeugwart, alle anderen bringen sie auch. Das erwarten wir von ihnen auf dem Platz auch, und das wissen sie auch.”

…angesprochen auf die Vorwürfe gegenüber Vizepräsident Jürgen Werner: „Ich bin da tiefentspannt. Wir haben jetzt alles dem Rechtsanwalt übergeben, was ich weiß, auch der Jürgen (Werner, Anm.). Dann schauen wir, was rauskommt.”

…zur Stadion-Causa: „Wir werden die Kosten einhalten und wir werden alles tun, um rechtzeitig fertig zu sein.”

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…nach dem Spiel: „Der LASK war in der ersten Halbzeit das klar bessere Team. Das 0:0 in der Pause war wirklich glücklich. Zweite Halbzeit war dann schon ein verändertes Gesicht von uns. (…) Wir haben einen Big Point mitgenommen, gegen einen LASK, der heute das klar bessere Team war.“

…über die kommenden vier Spiele: „Wir stehen nicht schlecht da. Es wir bis zum Schluss sehr spannend um diesen dritten Platz bleiben.“

Hans Krankl (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Der LASK war heute besser als Sturm. Es war eine positive Vorbereitung auf das Cupfinale. Aber das ist ein ganz anderes Spiel. Da geht es um einen Titel.“

Marc Janko (Sky Experte):

…nach dem Spiel über den LASK: „Sie haben sich viel vorgenommen, habe eine Reaktion nach dem letzten Auftritt gezeigt. Man hat die Anstrengungen aber leider nicht vergolden können. Man geht mit einem enttäuschenden 0:0 vom Platz.“