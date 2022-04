Der LASK kassiert in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga eine deutliche 0:4-Niederlage bei der WSG Tirol und verliert damit die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe. LASK-Trainer Andreas Wieland findet nach dem Spiel im Sky-Interview deutliche Worte: „Wir haben in den ersten 45 alles vermissen lassen. Wir haben uns nicht an den Matchplan gehalten und haben es dem Gegner viel zu einfach gemacht. Die Leistung war heute in der ersten Halbzeit desolat.“