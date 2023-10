LASK trauert nach Niederlage in Toulouse der Chancenverwertung nach

Ohne das erhoffte internationale Erfolgserlebnis ist der LASK aus Südfrankreich abgereist. Die Linzer mussten sich am Donnerstag in der Fußball-Europa-League dem französischen Cupsieger Toulouse mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und trauerten zwei großen Chancen zu Beginn der zweiten Hälfte nach. Nun stehen die beiden richtungsweisenden Partien gegen Union Saint-Gilloise am 26. Oktober in Brüssel und am 9. November in Linz an.

Ein schwaches Defensivverhalten in der 31. Minute, das Gabriel Suazo zum einzigen Treffer der Partie nutzte, und mangelnde Effizienz vor dem gegnerischen Tor brachten den LASK um einen durchaus möglichen Punkt. Denn Toulouse war keineswegs eine überragende Mannschaft. „Das Spiel war wie erwartet – auf Augenhöhe. Der Gegner hat die Chancen im Gegensatz zu uns genutzt. Am Ende des Tages machen aber die Tore den Unterschied“, analysierte Trainer Thomas Sageder treffend.

In der ersten Halbzeit noch kaum im Strafraum von Toulouse, hatte sein Team nach der Pause zweimal den Ausgleich auf dem Fuß. Doch sowohl Moses Usor (55.) als auch Marin Ljubicic (58.) brachten den Ball völlig freistehend aus kurzer Distanz nicht im Tor unter. „Wenn du zweimal das leere Tor nicht triffst, dann wird es schwer“, ärgerte sich Robert Zulj. „Es hätte ein Punkt sein müssen. Wir haben eigentlich alles unter Kontrolle, kriegen aber ein Tor, das du so nie kriegen darfst. Toulouse war nicht ansatzweise besser als wir, aber die machen halt das Tor und wir nicht“, sagte der Kapitän.

Sageder: „… ansonsten wird es schwierig international zu überwintern“

So gehen die Schwarz-Weißen als Schlusslicht der Gruppe E in die Länderspielpause, danach wollen sie mit Erfolgen gegen Saint-Gilloise, das bei einem Punkt hält, noch in den Kampf um den Aufstieg eingreifen. „Es zieht sich schon durch die ganze Saison, dass wir vorne nicht die übertriebene Durchschlagskraft haben, aber daran werden wir arbeiten und stärker zurückkommen. Wir haben noch zwei Heimspiele, es ist noch nichts entschieden“, betonte Verteidiger Philipp Ziereis.

(APA)

Bild: Imago