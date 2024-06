LASK vereinbart strategische Partnerschaft mit Galatasaray

Der LASK hat eine strategische Partnerschaft mit dem türkischen Topklub Galatasaray Istanbul vereinbart. Die Kooperation der beiden Vereine umfasst die Bereiche internationale Freundschaftsspiele, Turniere sowie Spieler-Scouting.

Als ersten Schritt der Partnerschaft bestreiten der LASK und Galatasaray das Eröffnungsspiel der Premieren-Auflage der Nero Summer Series Upper Austria von Veranstalter Match PR, die von 11. bis 27. Juli in der Raiffeisen Arena über die Bühne gehen wird. Das Auftaktmatch zwischen dem LASK und dem amtierenden türkischen Meister sowie Rekordchampion steigt am Donnerstag, den 11. Juli, um 19.30 Uhr in Linz in der Raiffeisen Arena.

