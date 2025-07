LASK verliert beim Testspiel-Abschluss gegen Union Berlin

Im letzten Test vor dem Pflichtspielauftakt in der kommenden Woche musste sich der LASK dem deutschen Bundesligisten Union Berlin mit 0:2 geschlagen geben.

In der Raiffeisen Arena brachte Lucas Tousart die Gäste kurz vor der Halbzeitpause nach einer Ecke per Kopf mit 1:0 in Führung. In der 63. Minute erhöhte Union durch Ilyas Ansah, der nach einem missglückten Klärungsversuch von LASK-Schlussmann Fabian Schillinger angeschossen wurde, auf 2:0.

Bei den Gästen kam ÖFB-Legionär Leopold Querfeld zur zweiten Hälfte ins Spiel. Kapitän Christopher Trimmel kam nicht zum Einsatz.

Der LASK startet am kommenden Samstag mit dem Auswärtsspiel im ÖFB-Cup beim Wiener Sport-Club in die neue Pflichtspielsaison.

(Red.) Foto: GEPA