LASK verstärkt sich mit brasilianischem Innenverteidiger

Der LASK hat nach dem Abgang von Jeorme Boateng noch einmal am Transfermarkt zugeschlagen. Die Linzer verstärken sich mit dem brasilianischen Innenverteidiger Joao Tornich.

Der 22-Jährige, auch „Alemao“ genannt, kommt vom portugiesischen Zweitligisten Portimonense SAD in die oberösterreichische Landeshauptstadt. Es handelt sich um eine Leihe bis Sommer 2026, der LASK hat sich zudem eine Kaufoption gesichert. In der vergangenen Saison stand der Abwehrspieler in 23 Pflichtspielen auf dem Feld.

Sportdirektor Dino Buric sagt zum Transfer: „Joao Tornich bringt Erfahrung aus den ersten beiden Ligen Portugals mit. Er verfügt über ein gutes Positionsspiel und Zweikampfverhalten sowie eine gute Grundaggressivität. Mit seiner Kopfballstärke und seiner Physis in der letzten Linie kann er uns ebenfalls weiterhelfen. Er ist ein junger Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der dafür sorgt, dass wir auf der Innenverteidigerposition noch breiter aufgestellt sind.“

