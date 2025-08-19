Nur 14 Einsätze! Jerome Boateng verlässt den LASK

Jerome Boateng und der LASK haben sich einvernehmlich auf eine sofortige Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt. Der 36-jährige Innenverteidiger verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung. Das geben die Oberösterreicher am Dienstag offiziell bekannt.

Der deutsche Weltmeister von 2014 unterschrieb im vergangenen Sommer bis 2026 in Linz. Für Aufsehen sorgte sein Wechsel aufgrund von Gerichtsprozessen hauptsächlich abseits des Platzes. Letztlich absolvierte Boateng, der von zahlreichen Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde, nur 14 Pflichtspiele für den LASK. Ein Treffer blieb ihm verwehrt.

„Jerome hat sich während seiner gesamten Zeit beim LASK stets professionell verhalten und alles versucht, um der Mannschaft mit seiner Erfahrung zu helfen. Insbesondere für unsere jungen Spieler hat er eine wichtige Rolle eingenommen, indem er sie top unterstützt und gepusht hat. Dafür möchten wir uns bei ihm recht herzlich bedanken“, wird Sportdirektor Dino Buric vom LASK zitiert.

Boateng selbst sagt: „Ich danke dem LASK für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit hier in Linz. Es war eine bereichernde Erfahrung, noch einmal in einem neuen Umfeld zu arbeiten. Nun ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Welche neuen Herausforderungen – sportlich wie persönlich – künftig auf mich warten, werde ich demnächst bekannt geben. Ich wünsche dem LASK für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.“

