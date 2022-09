LASK-Verteidiger Ziereis gegen Ried gesperrt

via

via Sky Sport Austria

Innenverteidiger Philipp Ziereis vom LASK ist nach seiner Roten Karte im ÖFB-Cup vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga für ein Spiel gesperrt worden.

Der 29-jährige Deutsche wurde beim 4:1-Erfolg nach Verlängerung beim SC Imst in der 2. Runde am Mittwoch wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance vom Platz gestellt. Damit wird Ziereis beim Heim-Derby am Sonntag (ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) gegen die SV Ried fehlen.

(APA)

Artikelbild: GEPA