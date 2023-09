LASK will Aufwärtstrend gegen Lustenau fortsetzen

Der LASK scheint angekommen in der neuen Saison. In der Fußball-Bundesliga spielten die Athletiker aus den jüngsten drei Partien sieben Punkte ein, am Donnerstag fixierten sie den Aufstieg in die Europa League. Im Heimspiel gegen Nachzügler Austria Lustenau soll dieser Trend am Sonntag (ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) fortgesetzt werden.

„Wir wollen dort weitermachen, wo wir gegen die Austria aufgehört haben“, betonte Tormann Tobias Lawal, dessen Team im jüngsten Ligaspiel die Wiener 2:0 besiegte.

Als Belohnung für die Europacup-Mühen dürfen sich die Linzer in der Europa League u.a. mit Liverpool messen, vorerst aber gilt der Fokus dem Außenseiter aus dem „Ländle“. „Die Bundesliga ist unser tägliches Brot, daher ist Lustenau für uns ein sehr wichtiges Spiel, damit wir mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen“, kündigte Trainer Thomas Sageder an.

In der Liga haben sich die Athletiker nach Startschwierigkeiten mit acht Punkten auf Platz fünf vorgearbeitet, der Rückstand auf Sturm beträgt fünf Zähler. Die Lustenau-Partie wird auch weitere Aufschlüsse darüber geben, ob man Sageders Spielidee peu a peu besser umsetzt. Denn selbst nach dem EL-Aufstieg in Mostar musste der 39-Jährige einräumen, dass man „spielerisch hätte besser sein können“.

LASK-Routiniers weiter außen vor

Keine große Rolle dürften jedenfalls weiterhin die Routiniers Peter Michorl, Filip Stojkovic und Thomas Goiginger spielen, die gegen die Austria und – mit Ausnahme Goigingers – in Mostar nicht im Kader standen.

„Natürlich ist es nicht leicht für den Trainer“, meinte Sageder. „Aber es geht um Leistung. Wenn sie Leistung bringen, dann werden sie wieder spielen.“

Lustenau hofft auf Überraschung

Die in der Vorsaison durchaus erfolgsverwöhnten Gäste aus Lustenau ringen indes um den Anschluss. Nur zwei Punkte aus fünf Spielen stehen zu Buche, im Derby gegen Altach holte man sich eine 0:3-Niederlage ab. „Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken und alles negativ sehen“, forderte Trainer Markus Mader. „Wir können zumindest auf der ersten Halbzeit abseits der Gegentore aufbauen“, meinte Mader, dessen Elf erst drei Treffer am Konto hat, mit Last-Minute-Verpflichtung Nikolai Baden Frederiksen aber am Freitag Offensivklasse hinzubekam.

Vor den Linzern zeigte Mader Respekt, nicht zuletzt deren „riesiger Kader“ sorge für zahlreiche Möglichkeiten. „Sie sind schwer auszurechnen und dadurch extrem gefährlich“, meinte der 55-Jährige. Er warnte vor allem vor den „schnellen Außenbahnspielern und viel individueller Qualität“. Diese gelte es wie beim 1:1-Gastspiel in Pasching im September 2022 in Zaum zu halten. „Letzte Saison ist uns das beim Auswärtsspiel gut gelungen, das wollen wir wiederholen. Dann ist eine Überraschung möglich.“

(APA)/Bild: GEPA