Vor dem Klassiker der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund (ab 17.30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Bundesliga) erklärt Didi Hamann, warum er nicht sicher ist, dass beim deutschen Rekordmeister mit den Siegen vor der Länderspielpause alles im Lot ist. Der Sky-Experte sagt auch, was er vom BVB erwartet.

Wenn der FC Bayern in den vergangenen 14 Jahren gegen Borussia Dortmund antrat, ging es im Klassiker meistens um die Meisterschaft, zumindest holte einer der beiden Giganten des deutschen Fußballs am Ende den Titel. In dieser Saison sind die Vorzeichen anders. Die Bayern werden Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen höchstwahrscheinlich nicht mehr gefährden können, sollten aber die Teilnahme an der Champions League sicher haben. Die Dortmunder hingegen brauchen jeden Punkt, um ihren vierten Platz zu verteidigen.

Und noch eins ist anders: War der Klassiker zuletzt immer ein Stelldichein der DFB-Nationalspieler, so waren bei den beiden Länderspielen in Frankreich und gegen die Niederlande nur drei FCB-Profis und in Niclas Füllkrug sogar nur ein BVB-Star dabei.

„Die Dortmunder müssen liefern“

„Die Dortmunder, die nicht für die Länderspiele nominiert waren, konnten sich etwas ausruhen, aber am Samstag müssen sie liefern“, sagt Sky-Experte Didi Hamann. Er glaube nicht, dass Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Emre Can oder Julian Brandt vor dem Topspiel am Samstag die Nationalmannschaft im Kopf hätten. Zu wichtig seien die anstehenden Aufgaben mit der Borussia.

“Manu ist raus!“ – Tuchel bestätigt Neuer-Ausfall im Klassiker

„Von den Dortmundern erwarte ich, dass sie in München mit breiter Brust und ganz anders auftreten als im Hinspiel im November, als sie mit dem 0:4 noch gut bedient waren“, erklärt Hamann. Der letzte Sieg der Borussia in München datiert aus der Saison 2013/14, als Bayern schon als Meister feststand und Dortmund 3:0 gewann.

BVB-Stars haben noch EM-Chancen

„In München zu punkten, wäre sehr wichtig, um den Schwung in die schweren Aufgaben der nächsten Wochen mitzunehmen“, meint Hamann. In der Bundesliga heißen die nächsten Gegner Stuttgart, Gladbach und Leverkusen, in der Champions League stehen im April die Viertelfinalspiele gegen Atletico Madrid auf dem Programm.

“Das ist einfach nur Quatsch“ – Tuchel weist Zaragoza-Gerüchte zurück

„Wenn die Dortmunder in der Champions League ins Halbfinale oder vielleicht sogar ins Finale kommen, dann wird sich der Bundestrainer überlegen, ob er wieder nur einen BVB-Spieler nominiert“, so der Experte.

Goretzka muss regelmäßig spielen und überzeugen

Auf Münchner Seite wird der zuletzt ausgebootete Leon Goretzka versuchen, den Bundestrainer wieder von sich zu überzeugen. „Dafür muss er bei den Bayern aber regelmäßig spielen und konstant gute Leistungen bringen“, betont Hamann.

Zumindest am Samstag dürften Goretzkas Einsatzchancen gut stehen. Jungstar Aleksander Pavlovic ist nach seiner Mandelentzündung voraussichtlich noch nicht wieder fit.

Hamann lobt Ulreich und Meier

Manuel Neuer, der wegen eines Muskelfaserrisses die beiden Länderspiele verpasst hatte, absolvierte unter der Woche zumindest schon wieder Laufeinheiten.

Coman gibt Kader-Comeback – Tuchel: “ist ein riesen Faktor für uns“

„Falls Neuer und bei Dortmund Gregor Kobel fehlen sollten, wird das meiner Sicht dennoch keine Rolle spielen, denn Sven Ulreich und Alexander Meier haben die Stammkeeper immer sehr gut vertreten“, meint Hamann.

„Bei Kane werden die Bayern kein Risiko eingehen“

Hinter Neuers Einsatz steht ebenso ein Fragezeichen wie bei Harry Kane, der beim Sieg in Darmstadt an einen Pfosten geprallt war und die beiden Spiele der englischen Nationalmannschaft verpasst hatte. Am Mittwoch absolvierte er aber wieder Teile des Mannschaftstrainings.

„Bei Kane werden die Bayern kein Risiko eingehen, denn sie brauchen ihn für die Viertelfinalspiele in der Champions League gegen Arsenal“, meint Hamann: „Ich glaube nicht, dass er im Klassiker spielt, wenn er nicht hundertprozentig fit ist.“

Ob die Münchner nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge wieder in der Spur sind, werden man sehen. „Ich lasse mich nicht von den letzten Ergebnissen blenden“, betont der Experte, denn „Lazio, Mainz und Darmstadt waren kein Maßstab.“

