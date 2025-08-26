Last-Minute-Ausgleich: Arnautovic verpasst Champions League mit Roter Stern

ÖFB-Rekordnationalspieler Marko Arnautovic hat mit Roter Stern Belgrad den Sprung in die Champions-League-Ligaphase verpasst.

Der serbische Fußball-Meister kassierte im Play-off-Rückspiel auswärts gegen den zypriotischen Champion Paphos FC durch ein Traumtor spät den Ausgleich zum 1:1-Endstand und muss nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel in die Europa-League-Ligaphase. Arnautovic feierte nach wochenlanger Verletzungspause in der 56. Minute sein Comeback.

Vier Minuten später ging Roter Stern durch einen abgefälschten Schuss von Mirko Ivanic (60.) in Führung. In der Schlussphase löste Paphos durch einen sehenswerten Treffer von Jaja (89.) erstmals das Ticket zur „Königsklasse“. Der Brasilianer versenkte den Ball nach einer Freistoßvariante volley in hohem Bogen im langen Eck. Arnautovic, der zuletzt wegen muskulärer Probleme ausgefallen war, erlebte bei seinem dritten Einsatz für die Serben eine Enttäuschung.

Kairat Almaty qualifiziert sich erstmals für Champions League

Eine Überraschung gelang hingegen dem kasachischen Meister Kairat Almaty, der sich gegen Celtic Glasgow nach 210 torlosen Minuten mit 3:2 im Elfmeterschießen vor heimischem Publikum durchsetzte. Das Team aus dem Südosten Kasachstans unweit der Grenze zu China überstand alle vier Qualifikationsrunden und spielt nun erstmals in der Königsklasse. Aus Kasachstan hatte es bisher einzig Astana einmal 2015 in die Champions League geschafft.

(APA) Foto: Imago