via

via Sky Sport Austria

Juventus Turin hat am Sonntag ein spätes Remis bei Atalanta Bergamo eingefahren.

Dem Tabellenvierten der Serie A fehlen nach dem 1:1 bei Atalanta schon neun Punkte auf Milan. Der Tabellenfünfte aus Bergamo ging in der 76. Minute durch Ruslan Malinowskij in Führung, Danilo gelang in der 92. Minute der Ausgleich für Juventus.

(APA/Red.)

Bild: Imago