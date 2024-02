Last-Minute-Ausgleich: Tottenham lässt Punkte liegen

Tottenham Hotspur hat im Rennen um die Champions-League-Ränge in der englischen Premier League wichtige Punkte liegen lassen. Die Londoner kamen am Samstag trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (1:1) beim abstiegsbedrohten FC Everton.

Der Brasilianer Richarlison schoss Tottenham gegen seinen Ex-Klub mit einem Doppelpack (4./41.) zwei Mal in Führung. Dominic Calvert-Lewin glich nach einer halben Stunde zwischenzeitlich aus. In der Schlussphase nahm der Druck der Toffees zu, Jarrad Branthwaite (90.+4) sorgte tief in der Nachspielzeit für den Ausgleich. Everton rückte mit dem Punktgewinn auf Rang 17 vor.

