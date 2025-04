Last-Minute-Sieg beim FAC! Admira baut Tabellenführung aus

Denkbar spät hat Tabellenführer Admira Wacker den Ausrutscher von Titelkonkurrent SV Ried am Samstag doch genutzt.

Beim FAC waren die Niederösterreicher in der 22. Runde der 2. Fußballliga drauf und dran, ebenfalls Punkte abzugeben, jubelten in der Nachspielzeit aber noch über Christoph Knasmüllners Siegestreffer zum 2:1 (1:0). Damit baute die Admira den Vorsprung auf ihren ersten Verfolger SV Ried auf vier Punkte aus. Ried hatte am Freitag gegen Amstetten nur 1:1 gespielt.

Deni Alar brachte die Admira nach Assist seines Tormanns Jörg Siebenhandl in Floridsdorf mit seinem 13. Saisontreffer in Führung (38.). Ein strammer Flachschuss Noah Bitsches von der Strafraumgrenze (69.) ließ die Elf von Trainer Thomas Silberberger aber noch zittern. Erst Ex-Rapidler Knasmüllner erlöste die verzweifelt anlaufenden Südstädter schließlich.

In den weiteren beiden Samstagsspielen gab es jeweils 1:0-Erfolge des FC Liefering beim SV Horn bzw. von Austria Lustenau bei den Amateuren des SK Sturm.

(APA) / Bild: GEPA