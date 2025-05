Last-Minute-Sieg! SV Ried nach 2:1-Heimsieg gegen Sturm II wieder Leader

Die SV Ried hat am Sonntag im letzten Spiel der 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga die Tabellenführung von der Admira zurückerobert. Die Oberösterreicher hatten mit Sturm Graz II viel Mühe und setzten sich zu Hause nach einem dramatischen Finish mit 2:1 (0:0) durch. Ried liegt im Aufstiegskampf zwei Runden vor Schluss zwei Punkte vor Admira. Die Tore für Ried erzielten Wilfried Eza (60.) und, nach dem Ausgleich von Konstantin Schopp (90.), Fabian Wohlmuth (94.).

Ried hatte zunächst in der Anfangsphase zwar gehörig Druck gemacht, doch die Steirer stabilisierten sich und sorgten für Entlastung. Mark Grosse mit einem satten Distanzschuss in der 41. Minute sowie zwei Minuten später durch eine Halbchance fand vor der Pause noch Chancen auf die Halbzeitführung vor. Nach Seitenwechsel drückte Ried weiter. Nach knapp einer Stunde kam vorerst die Erlösung für die Gastgeber. Nach einem weiten Einwurf von Philipp Pomer verlängerte Nikki Havenaar per Kopf zu Eza (60). Der 28-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste erzielte seinen zehnten Saisontreffer.

Sehenswertes Wohlmuth-Solo brachte Entscheidung

Allerdings wurde das Match in der Nachspielzeit noch richtig dramatisch. Konstantin Schopp, der Sohn von Markus, war der vermeintliche Partycrasher, als er in der 90. Minute den Ausgleich erzielte. Damit wäre Ried zwar auch an die Tabellenspitze zurückgekehrt, aber eben punktgleich mit der Admira. Doch Verteidiger Fabian Wohlmuth nahm sich in der 94. Minute ein Herz, zeigte ein sehenswertes Solo und schloss ins lange Eck ab. Der Jubel in Ried war riesig, denn mit diesem Treffer ist die Ausgangslage für den Titelkampf weit besser.

Ried ist in den letzten beiden Saisonrunden, deren Spiele alle zeitgleich absolviert werden, zunächst zu Gast bei Bregenz und empfängt zum Abschluss die Vienna. Der FC Admira gastiert zuerst bei Liefering und beschließt die Saison gegen Horn ebenfalls mit einem Heimspiel.

(APA) Foto: GEPA